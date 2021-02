Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich des Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sowie für den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

49681 Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 07.02.2021, befuhr ein 24-jähriger Mann, der in Bösel wohnhaft ist, mit seinem Pkw gegen 02.15 Uhr in 49681 Garrel die Varrelbuscher Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,3 Promille ergeben, weshalb nach der Entnahme einer Blutprobe gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Überdies wurde der Führerschein des 24-jährigen Fahrzeugführers sichergestellt.

49632 Essen - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

In dem Tatzeitraum von Freitag, 05.02.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 06.02.2021, 09.30 Uhr brach(en) bislang unbekannte Person(en) in 49632 Essen, Kastanienweg, den linken Außenspiegel eines geparkten VW Transporters ab. Der Außenspiegel wurde sodann in ein angrenzendes Gebüsch geworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

49632 Essen - Verkehrsunfallflucht

In dem Tatzeitraum von Freitag, 05.02.2021, 12.00 Uhr bis Samstag, 06.02.2021, 08.00 Uhr, beschädigte ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer den Pkw der anzeigenden Geschädigten und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien sowie auch Art und Umfang seiner Beteiligung ermöglicht zu haben. Der Unfallort befindet im Kiefernweg in 49632 Essen. Der verursachte Sachschaden wird mit etwa 1500 Euro beziffert. Im Zuge weiterführender Ermittlungen konnte der Unfallverursacher, ein 50-jähriger Essener, durch Beamte der Polizeistation Löningen ermittelt werden.

49681 Garrel - Verkehrsunfall

Am Samstag, 06.02.2021 ereignete sich gegen etwa 14.05 Uhr auf der Böseler Straße in 49681 Garrel ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Garreler beabsichtigte mit der von ihm geführten landwirtschaftlichen Zugmaschine von der Böseler Straße nach links auf den Brockenweg abzubiegen. Der ihm nachfolgende 52-jährige Fahrer eines Pkw, welcher ebenfalls aus Garrel stammt, entschloss sich dazu, die landwirtschaftliche Zugmaschine zu überholen. Aufgrund des eingeleiteten Abbiegevorgangs wich der Pkw-Fahrer aus und überfuhr hierbei einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden am Pkw sowie auch an dem Leitpfosten und dem Verkehrsschild in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

49632 Essen - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Am Samstag, 06.02.2021, in dem Tatzeitraum von 19.35 Uhr bis 20.10 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann mit einem Pkw in 49632 Essen den Rote-Asche-Weg. Bei dem Versuch auf ein Grundstück aufzubiegen, beschädigte dieser die Wand eines Wohnhauses und entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien sowie auch Art und Umfang seiner Beteiligung ermöglicht zu haben. Der 51-jährige Mann, der in Essen wohnhaft ist, konnte wenig später ermittelt werden. Da er stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Angaben zu dem Atemalkoholwert des Fahrzeugführers können nicht gemacht werden, da der entsprechende Alkoholtest verweigert wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell