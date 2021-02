Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Am Freitag, den 05.02.2021, befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem dreirädrigen Kraftrad gegen 19:30 Uhr die Garreler Straße in 49681 Garrel in Richtung Cloppenburg. Alkoholbedingt kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dort. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Atemalkoholgehalt von 0,96 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, muss sich jedoch nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss +++ Ebenfalls am 05.02.2021, gegen 22:54 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in 49661 Cloppenburg an der Sevelter Straße einen 38-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass offensichtlich eine nicht unterhebliche Beeinflussung berauschender Mittel vorlag. Es wurden entsprechende Maßnahmen getroffen und Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell