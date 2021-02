Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 04.02.2021, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Oyther Str. 85, in 49377 Vechta, auf dem dortigen Netto-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder ausparken, einen auf dem Parkplatz geparkten PKW, einen AUDI A4 einer 66-jährigen Frau aus Vechta. An dem PKW entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441 / 943-0) zu melden.

Goldenstedt -Verkehrsunfallflucht- ZEUGENAUFRUF !!

Am Sa., 06.02.2021, gg. 15.50 h, parkte ein 59-jähriger aus Goldenstedt seinen Pkw VW Multivan in schwarz auf dem Lidl Parkplatz an der Hauptstraße in Goldenstedt. Anschließend begab er sich zum Einkaufen. Bei seiner Rückkehr gg. 16.15 h stellte er fest, dass in der Zwischenzeit ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen seinen Pkw gefahren war und diesen dabei im hinteren, rechten Bereich (Heckklappe/Stoßfänger/Beleuchtungseinheit) beschädigt hatte. Es entstand dabei ein geschätzter Schaden von ca. 2000 Euro ! Zeugen bzw. der Verursacher des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (04441/9430) zu melden.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 06.02.2021, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Lohner mit dem Pkw die Jägerstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 06.02.2021, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Lohner mit dem Pkw die Brinkstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Sonntag, 07.02.2021, gegen 00:30 Uhr, fuhr ein 49-jähriger aus Vechta an der Welper Straße mit seinem Pkw rückwärts von seinem Hof und anschließend in den Vorgarten seines gegenüberliegenden Nachbarn. Hierbei beschädigte er eine Mauer sowie die Hauswand des Wohnhauses. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell