Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Haslach: Abgasanlage bei Fahrzeugkontrolle beschlagnahmt

FreiburgFreiburg (ots)

Die Weiterfahrt untersagt wurde einem AUDI-Fahrer am Dienstag, 03.11.2020, gegen 18:30 Uhr in der Opfinger Straße in Freiburg- Haslach. Durch eine Streife der Verkehrsüberwachung wurde ein Audi S 8 am frühen Abend kontrolliert. Eine vor Ort durchgeführte Standgeräuschmessung ergab einen Wert von 99 dB(A). Im Fahrzeugschein waren jedoch lediglich 85 dB(A) eingetragen. Das Fahrzeug wurde bis zur TÜV-Vorführung am nächsten Morgen beschlagnahmt. Die technische Untersuchung am Mittwochmorgen, 04.11.2020, ergab mehrere erhebliche Mängel an dem Fahrzeug.

Den Halter erwartet nun eine Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis und ein Bußgeld. Die Zulassungsstelle wurde darüber hinaus über die erheblichen Mängel informiert.

