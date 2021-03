Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen Hohentwiel, Lkrs KN) Radler erschrickt und stürzt 27.2.21

Singen (ots)

Ein 16-Jahre alter Radfahrer hat sich am Samstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, als er mit seinem Rad in der Anton-Bruckner-Straße nach einer Kollision mit einem anderen Auto stürzte. Grund war ein anderes Auto im Kreisverkehr der Reichenaustraße, das ihn durcheinanderbrachte und er deswegen mit seinem Mountainbike zu weit nach rechts kam, wo er gegen einen wartenden BMW prallte. An dem Kotflügel des Autos entstand durch den Aufprall ein Schaden in Höhe von 3000 Euro

