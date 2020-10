Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Auto zerkratzt & Hauswände mit Symbolen beschmiert

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Sulzbach a.d. Murr: Unfall aus medizinischer Ursache

Ein 79 Jahre alter Ford-Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 8:45 Uhr auf der Kreisstraße 1810 zwischen Eschenstruet und Hohenbrach unterwegs und kam hierbei aufgrund einer medizinischen Ursache von der Fahrbahn ab. Der Rentner wurde vom herbeigerufenen Notarzt noch reanimiert, verstarb aber letztlich vor Ort. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der Mann nicht infolge des Unfalls, sondern infolge einer internistischen Ursache verstorben ist. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmittag, 12:10 Uhr einen in der Ringstraße geparkten Toyota und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer verließ am Donnerstag kurz vor 11 Uhr die B14 an der Ausfahrt Waiblingen Süd und befuhr die Westumfahrung auf der rechten Fahrspur. An der Kreuzung Westumfahrung / Alte Bundesstraße bremste die vor ihm fahrende 53 Jahre alte Ford-Fahrerin aufgrund der gelben Ampel ab. Dies bemerkte der Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Ford auf. Die Frau erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Fellbach: Stehendes Auto gestreift - 5500 Euro Schaden

Eine 60 Jahre alte Fiat-Fahrerin streifte am Donnerstag gegen 11 Uhr beim Vorbeifahren in der Bahnhofstraße einen stehenden VW Touran. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5500 Euro geschätzt.

Fellbach-Oeffingen: Auto zerkratzt

Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht auf Donnerstag einen in der Augsburger Straße geparkten VW Golf auf der linken Fahrzeugseite. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Auenwald-Lippoldsweiler: Hauswände mit Symbolen beschmiert

Bisher unbekannte Täter beschmierten insgesamt drei Gebäude mit Symbolen, die dem linken Spektrum zuzuordnen sein dürften. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

