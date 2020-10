Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Paket entwendet - Autos zerkratzt und Eingangstor mit Farbe besprüht - Unfälle

Ostalbkreis:Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Glasscheibe demoliert

In der Zeit von 14.40 bis 22.55 Uhr am gestrigen Mittwoch beschädigte ein Unbekannter eine Wohnungstüre in einem Gebäude in der Ziegelstraße. Der oder die Täter schlugen gegen die Glasscheibe und beschädigten diese, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten der dortigen Erdgeschosswohnung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Auf rund 1800 Euro beziffert sich der Sachschaden, den eine 18-Jährige am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Mercedes Benz einen in der Langertstraße abgestellten Pkw Ford streifte.

Oberkochen: Sachschaden noch unklar

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine 76-Jährige am Mittwochabend verursachte. Gegen 20 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw VW Tiguan die Bahnhofstraße, wo sie mit dem Seitenspiegel ihres Fahrzeuges einen abgestellten Reisebus streifte. Die 76-Jährige wartete eine Zeitlang an der Unfallstelle, fuhr dann davon, nachdem der Fahrer des Busses nicht kam. Die 76-Jährige meldete den Unfall der Polizei; als Beamte des Polizeireviers Aalen vor Ort eintrafen, war der Bus nicht mehr da, so dass die entstandenen Beschädigungen nicht in Augenschein genommen werden konnten. Ermittlungen hierzu dauern an.

Hüttlingen: Kochtöpfe entwendet

Am Mittwochmittag zwischen 12 Uhr und 14.20 Uhr wurde ein Paket vor der Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße entwendet, das dort von einem Paketdienst abgelegt wurde. Der Wert des entwendeten Kochtopfsets liegt bei 1200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd-Wilflingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 32-Jähriger seinen Pkw Opel am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 1073 zwischen Pommertsweiler und Wilflingen an einer Kurve anhalten. Ein 20-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Oberkochen: Fahrzeuge zerkratzt

In der Zeit zwischen letzten Freitagnachmittag 17 Uhr und Samstagmorgen 10 Uhr zerkratzte ein Unbekannter zwei Fahrzeuge, die im Hölderlinweg abgestellt waren. Der entstandene Gesamtschaden an dem Pkw Hyundai und Mercedes CLK beläuft sich auf rund 1600 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/95550 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 800 Euro Schaden

Auf rund 800 Euro beläuft sich der Sachschaden, den Unbekannte zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagmorgen 10 Uhr verursachten, als sie mit schwarzer und silberner Farbe das Sektionaltor der Salvatorwerkstatt in der Nepperbergstraße besprühten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

