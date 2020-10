Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Wohnungseinbruch & Smart-Fahrer nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Winnenden-Höfen: Auffahrunfall

Ein 30 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr die Ruitzenmühle und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende ebenfalls 30-jährige Mercedes-Fahrerin links abbiegen wollte und ihr Fahrzeug daher abbremste. Beim Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Winnenden-Breuningsweiler: Wohnungseinbruch

Zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb am Mittwoch in eine leerstehende Erdgeschosswohnung in der Sandstraße ein. Als der Täter bemerkte, dass die Wohnung leer steht und dort offensichtlich nichts zu holen ist, flüchtete er wieder. Der Sachschaden an der aufgebrochenen Türe wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Backnang: Aufgefahren

Ein 43 Jahre alter VW-Fahrer übersah am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr beim Befahren der Sulzbacher Straße, dass vor ihm eine 36-jährige Smart-Fahrerin rechts abbog und fuhr dieser auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5000 Euro geschätzt.

Aspach: Smart-Fahrer nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Das Polizeirevier Backnang sucht einen bisher unbekannten Fahrer eines weißen Smart dringend als Zeugen, nachdem es am Mittwochabend gegen 22:40 auf der L1115 im Bereich Grossaspach zu einer Nötigung im Straßenverkehr kam. Ein 20-jähriger Mann befuhr am Abend die Landesstraße aus Richtung Backnang kommend in Richtung Grossaspach entlang. Hinter ihm fuhr ein weißer Smart sowie ein blauer BMW. Zwischen der Abzweigung L 1124 in Richtung Rielingshausen und der Einmündung Heilbronner Straße überholte der BMW-Fahrer beide vor sich fahrenden Pkw und bremste sein Fahrzeug danach bis zum Stillstand herunter. Anschließend stieg er aus und schlug gegen die Scheibe des 20-jährigen Mannes und forderte ihn auf, auszusteigen. Da dieser sich jedoch im Auto eingeschlossen hatte, stieg der Mann wieder ein und setzte seine Fahrt in Richtung Kleinaspach fort. Der bisher unbekannte Smart-Fahrer, der sein Fahrzeug ebenfalls bis zum Stillstand herunter bremsen musste, wird nun als Zeuge des Vorfalls gesucht. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

