Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schreiben über angeblichen Kinderschänder verbreitet - Zeugen gesucht, Schwarzfahrer schlägt Kontrolleur und flüchtet, Gemeindehalle mit Farbe beschmiert u.a.

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Kirchberg an der Murr: Schreiben über angeblichen Kinderschänder verbreitet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Bereich der Hauffstraße in mehreren Briefkästen ein anonymes Schreiben eingeworfen, in dem vor einem angeblichen "Kinderschänder", der seit ca. drei Monaten in der Hauffstraße wohnhaft sein soll, gewarnt wird. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben keinerlei Hinweise in diese Richtung, vielmehr ermittelt das Polizeirevier Backnang nun wegen übler Nachrede gegen den Verfasser und Verbreiter dieses Schreibens. Personen, die das Schreiben erhalten haben und ggf. noch Hinweise zum Verbreiter dieser Nachricht geben können, werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Schwarzfahrer schlägt Kontrolleur und flüchtet

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, den 14.10.2020 in der S2 zwischen Waiblingen und Fellbach zugetragen hat. Ein bisher unbekannter Mann wurde gegen 13:30 Uhr von zwei Fahrkartenkontrolleuren dabei erwischt, wie er ohne gültiges Ticket in der Bahn unterwegs war. Da er keine Ausweispapiere mit sich führte und nachweislich falsche Personalien angab, sollte er die Kontrolleure bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof begleiten, wo seine Personalien festgestellt werden sollten. Am Bahnhof in Fellbach versetzte er einem der Kontrolleure einen Faustschlag ins Gesicht, riss sich los und flüchtete anschließend. Hierbei wurden beide Kontrolleure leicht verletzt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Dunkelhäutig, schlank, etwa 19-23 Jahre alt, 180-190 cm groß, lockige dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt hatte er eine weiße Jacke, einen roten Pullover, weiße Schuhe und blaue Jeans an und trug eine Basecap oder Mütze.

Zeugen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Rudersberg: Gemeindehalle mit Farbe beschmiert

Am vergangenen Wochenende beschmierten bisher unbekannte Vandalen die Rudersberger Gemeindehalle im Bronnwiesenweg mit blauer Farbe und richteten dadurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro an. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegengenommen.

Alfdorf-Brech: Kürbis gegen Auto geworfen - Windschutzscheibe beschädigt

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen warfen bisher unbekannte Täter einen Kürbis auf die Windschutzscheibe eines in der Lorcher Straße geparkten Ford Tourneo. Die Scheibe wurde hierdurch beschädigt, der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt er Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Backnang: Autos aufgebrochen

Bisher unbekannte Langfinger begaben sich in der Nacht auf Mittwoch auf ein Gelände in der Sulzbacher Straße und schlugen an zwei dort abgestellten Mercedes Vito die Beifahrerscheibe ein, um diese anschließend nach Diebesgut zu durchsuchen. Aus einem der beiden Fahrzeuge wurde das Bordwerkzeug im Wert von etwa 150 Euro entwendet, im zweiten Fahrzeug wurden die Diebe nicht fündig. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

