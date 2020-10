POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall - und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme der Rauschgiftermittlungsgruppe in Schwäbisch Hall

Polizeipräsidium Aalen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn -Zweigstelle Schwäbisch Hall- und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme der Rauschgiftermittlungsgruppe in Schwäbisch Hall

Am Mittwoch, den 21.10.2020, nahmen Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest, nachdem es zuvor im Bereich Schwäbisch Hall-Wackershofen zu der Übergabe von Rauschgift an einen 32-jährigen Mann aus Bayern kam. Nach der Übergabe des Rauschgifts konnte der 32-Jährige auf der Autobahn durch Polizeikräfte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden etwa 4,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Durchsuchung der Wohnanschrift des 29-jährigen Tatverdächtigen aus Schwäbisch Hall führte zum Auffinden einer erheblichen Menge Bargeld sowie einer scharfen Schusswaffe. Der 29-jährige Deutsch-Serbe wurde am darauffolgenden Tag einem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine nahegelegene Justizvollzuganstalt verbracht.

