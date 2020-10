Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Oberkochen: Von Straße abgekommen

AalenAalen (ots)

Ein 65-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 13.15 Uhr die B 19 von Aalen in Richtung Oberkochen. Kurz vor der Anschlussstelle Oberkochen kam sie mit ihrem Auto Ford Focus aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Sie steuerte gegen und verlor in der Folge die Kontrolle. Das Auto kam letztlich nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihre Beifahrerin blieb unverletzt. Am Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

