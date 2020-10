Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Unfallflucht

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochabend zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer in der Sulzdorfer Straße einen geparkten Mercedes. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Michelfeld: Unfall im Kreisverkehr

Ein 60-jähriger BMW-Fahrer war am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr auf der Daimlerstraße in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr an der Straße Im Buchhorn übersah er eine 45-jährige Hyundai-Fahrerin, welche den Kreisverkehr bereits befuhr. Es kam zum Unfall zwischen den beiden, wobei die 18-jährige Beifahrerin des Hyundai leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell