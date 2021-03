Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Wiederholt Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgebrochen (27. - 28.02.2021)

Konstanz-Fürstenberg (ots)

Erneut sind Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Buhlenweg Opfer von Dieben geworden. Die unbekannten Täter drangen in der Zeit vom Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, in das Gebäude ein und verschafften sich ungesehen Zugang zu den Kellerräumen des Hauses. Hier konnte die Polizei Einbruchspuren an insgesamt zehn Kellerabteilen feststellen. Die Täter hatten die Kellertüren aufgebrochen und die Kellerräume durchsucht. Die Höhe des verursachten Gesamtsachschadens sowie das eventuell entwendete Diebesgut sind noch unbekannt. Schon in der Vergangenheit wurde in dem Mehrfamilienhaus in vorhandene Kellerabteilungen eingebrochen. Personen, die zu fraglicher Zeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

