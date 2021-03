Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schramberg, Waldmössingen (Lkr. Rottweil) Kaminbrand (27.02.2021)

Waldmössingen (ots)

Mehrere Zeugen haben am Samstag gegen 14 Uhr per Notruf mitgeteilt, dass an einem Gebäude in der Heimbachstraße Flammen aus dem Kamin schlagen würden. Die Waldmössinger Wehr rückte sofort aus und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Durch den Bezirksschornsteinfeger konnte festgestellt werden, dass Glanzrußbildung den Kaminbrand verursacht hatte. Es entstand nur geringer Sachschaden.

