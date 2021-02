Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Sachbeschädigung zusätzlich sechs Coronaanzeigen

Beverungen (ots)

Ein aufmerksamer Mann meldete der Polizei am Donnerstag (04. Februar) mehrere Jugendliche, die einen Zaun eines Privatgrundstücks in Beverungen beschädigt hatten.

Der Beverunger hatte die Personen gegen 17:30 Uhr gesehen, wie sie bei einem Sichtschutzzaun in der Oberen Nußbreite Bretter herausschlugen und weitergingen. Der Mann alarmierte die Polizei. Zudem fuhr er mit dem Fahrrad hinter den Personen her und ermöglichte so, dass die Polizei die Personalien für Schadenersatzansprüche des Geschädigten feststellen konnte. In dem Zusammenhang schrieben die Polizeibeamten Anzeigen gegen die sechs Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren, da sie gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen hatten. /ell

