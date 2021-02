Polizei Paderborn

POL-PB: Kurierfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

33165 Lichtenau (ots)

Samstag, 06.02.2021, 06:27 Uhr

33165 Lichtenau-Kleinenberg, Niederwiesenweg

Ein Kurierfahrer ist am Samstagmorgen in der Nähe von Kleinenberg schwer verunglückt. Der Paketbote hatte gegen 06.27 Uhr den Niederwiesenweg in Richtung eines Bauernhofs befahren. Im Bereich einer leichten Rechtskurve, war das Kurierfahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Obstbaum geprallt. Dabei wurde der 35-jährige Fahrzeugführer in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Wrack befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache ergaben sich erste Hinweise auf einen möglichen Sekundenschlaf des Fahrers. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von fast 40000 Euro.

