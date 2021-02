Polizei Paderborn

POL-PB: Wetterlage führt zu Straßensperrungen - Wenig Unfälle

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Im Kreis Paderborn bringen Schneeverwehungen und umgestürzte Bäume den Verkehr auf einigen Strecken zum Erliegen. Vom Winterdienst geräumte Strecken sind schnell wieder zugeweht. Wer nicht unbedingt fahren muss, sollte zuhause bleiben, lautet weiterhin der Appell für den heutigen Sonntag.

Im Laufe der Nacht wurde die Polizei zu acht Verkehrsunfällen gerufen. Autos rutschten in den Graben oder blieben in Schneeverwehungen hängen. Betroffen waren die B68 bei Paderborn, die L776 bei Büren, Nebenstraßen bei Delbrück und Salzkotten sowie am Morgen die L818 und L756 bei Borchen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

In Salzkotten kam es gegen 03.20 Uhr zu einem Wasserrohrbruch. Eine zehn Meter hohe Fontäne ergoss sich über die Marktstraße.

Wegen umstürzender Bäume sind die Strecken zwischen Lichtenau (K26) sowie Lichtenau-Kleinberg (L763) und Willebadessen gesperrt. Die Strecke Stöckerbusch und Kuhtrift zwischen Büren-Hegensdorf und der L754 (Haarener Wald) ist wegen meterhoher Schneewehen gesperrt.

Laut Wetterdienst sollen Schneefall und Wind bis in die Abendstunden andauern. Glatteis, Schneefall und tückische Schneeverwehungen führen zu erhöhter Unfallgefahr. Die Straßenverhältnisse sind nicht vorhersehbar. Es kann zu weiteren Sperrungen kommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell