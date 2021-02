Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch

33142 Büren (ots)

Samstag, den 06.02.2021, 13:30 Uhr - 21:40 Uhr

33142 Büren, Charentoner Straße

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Samstagabend wurde die Balkontür einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Charentoner Straße aufgehebelt. Zuvor wurde versucht, das Schloss der Wohnungstür zu öffnen. In der Wohnung wurden alle Räume durchsucht. Angaben über entwendete Gegenstände liegen derzeit nicht vor. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter 05251-3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell