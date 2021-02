Polizei Paderborn

POL-PB: Safer Internet Day am 09. Februar 2021 - Beratungsangebot der Kreispolizeibehörde Paderborn und der Verbraucherzentrale

Paderborn

(md) Am Dienstag, 09.02.2021, findet der internationale Safer Internet Day 2021 statt. Unter dem Motto "Together for a better internet" ruft die Initiative "Klicksafe" der Europäischen Kommission weltweit zu Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema Internetsicherheit auf.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn lädt gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Paderborn zur telefonisches Beratung ein. Schwerpunktthemen sind "Fake Shops" im Internet und Passwortsicherheit. Sie haben Fragen dazu? Melden Sie sich gerne am 09.02.2021 von 08.30 Uhr - 16.00 Uhr beim Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz, unter 05251 306-3905 und bei der Verbraucherzentrale Paderborn unter 05251 6834901.

Foto (Kreispolizeibehörde Paderborn): Coletta Lehmkühler, Verbrauchzentrale Paderborn und Randolf Latussek, Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz, Kreispolizeibehörde Paderborn

