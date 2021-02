Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher erbeuten Schmuck

Paderborn (ots)

(mb) Am Kaukenberg sind Einbrecher am Dienstag in ein Reihenhaus eingebrochen.

Die Bewohner des im Karree Kaukenberg/Thymianweg gelegenen Reihenmittelhauses waren von 15.00 Uhr an nicht daheim. Bei ihrer Rückkehr gegen 19.00 Uhr stand die Terrassentür weit offen. Schränke und Schubladen waren durchwühlt worden. Laut ersten Erkenntnissen stahlen die Täter Goldschmuck.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell