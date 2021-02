Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Fahrern - zwei Fahrerfluchten geklärt

Bad Wünnenberg/Paderborn/Borchen (ots)

(mb) Am Dienstag sind drei alkoholisierte Autofahrer in Bad Wünnenberg, Paderborn und Borchen verunglückt. Gegen alle Fahrer laufen deswegen Strafverfahren - zwei Fahrer müssen sich zudem wegen des Verdachts der Fahrerflucht verantworten. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Ein 52-jähriger Passat-Fahrer fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Bürener Straße (L754) von Bad Wünnenberg-Haaren in Richtung Büren. Kurz nach dem Kreisverkehr am Logistikzentrum kam der Passat nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Das Auto wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Er wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein Alkoholtest zeigte hohe Promille-Werte. Die Polizei nahm den Autofahrer mit zur Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher.

Um 19.30 Uhr beobachtete eine Zeugin (30) in Paderborn an der Leostraße einen Mercedes-Sprinter, mit dem ein Mann versuchte, in eine Parklücke zu kommen. Dabei prallte der Kastenwagen zwei Mal gegen einen geparkten Opel Corsa. Der Sprinterfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wenig später entdeckte die Zeugin den Sprinter an der Winfriedstraße. Ein Mann entfernte sich vom Auto. Die Zeugin verständigte die Polizei. Ein Streifenteam nahm die Unfallschäden auf und fuhr zur Anschrift des Sprinterbesitzers. Der 50-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurden Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vom Kreisverkehr am Autohof Mönkeloh bei Borchen wurde der Polizei gegen 22.00 Uhr ein Unfall mit Fahrerflucht gemeldet. Der Fahrer eines Audi A5 war von der A33 abgefahren und in Richtung Paderborn unterwegs. Am Kreisverkehr fuhr er geradeaus über die Mittelinsel rammte ein Verkehrszeichen und kam auf der anderen Seite des Kreisels von der Straße ab. Im Graben blieb der beschädigte Wagen hängen und ließ sich nicht weiter bewegen. Laut Zeugenaussagen stieg der Fahrer aus und entfernte sich zu Fuß vom Unfallort. Der 23-jährige Fahrzeughalter wurde später von einer Streife in Paderborn an der Borchener Straße stadteinwärts gehend in Höhe der Abtsbrede angetroffen. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Da der konkrete Verdacht gegeben war, dass er seinen BMW zur Unfallzeit gelenkt hatte, musste der junge Mann mit zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch sein Handy musste der 23-Jährige für weitere Untersuchungen abgeben.

