POL-PB: Fußgänger geht bei Rot - Auto erfasst Mann am Westerntor

(mb) Am Dienstagabend ist ein 30-jähriger Fußgänger auf einem Überweg am Westerntor von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 18.25 Uhr fuhr ein 40-jähriger Opel-Corsa-Fahrer auf der Friedrichstraße in Richtung Westerntor, um dieses geradeaus zur Borchener Straße zu überqueren. Der Autofahrer hatte grün. Plötzlich ging von links ein Fußgänger über die Fußgängerfurt. Der 30-Jährige hatte aus Richtung Westernstraße an der Fußgängerampel Richtung Herz-Jesu-Kirche gestanden und war laut mehrerer Zeugenaussagen bei Rot über die Straße gegangen. Nachdem der Fußgänger die Mittelinsel überquert hatte, wurde er frontal von dem Corsa erfasst und über die Motorhaube gegen die Frontscheibe und Dachkante des Kleinwagens geschleudert. Die Frontscheibe ging zu Bruch. Mit schweren Verletzungen blieb der Mann bewusstlos auf der Kreuzung liegen. Zwei Polizisten hatten zufällig mit ihrem Streifenwagen vor einer Ampel am Westerntor gestanden und waren sofort am Unfallort. Der sofort alarmierte Notarzt konnte am Unfallort aufgrund der Verletzungen des Mannes Lebensgefahr nicht ausschließen. Mit einem Rettungswagen kam der Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo er stationär versorgt wird. Da sich beim Fußgänger der Verdacht auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergab, wurde dem 30-jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Autofahrer hatte sich bei der Kollision leichte Verletzungen durch Glassplitter zugezogen. Das Westerntor musste bis 19.45 Uhr gesperrt werden.

