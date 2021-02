Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Drogeneinwirkung mit gestohlenem E-Scooter erwischt

Salzkotten (ots)

(mb) An der Paderborner Straße hat eine Polizeistreife am Sonntagabend einen 31-jährigen Elektrorollerfahrer gestoppt und drei Anzeigen gegen den Mann aufgenommen.

Um 19.05 Uhr fuhr der E-Scooter-Fahrer auf der Paderborner Straße stadtauswärts. In Höhe Alte Bleiche stoppte die Streife den Mann. Bei der Überprüfung des Versicherungskennzeichens am E-Scooter kam heraus, dass der Roller vorletzte Woche in Elsen gestohlen worden war. Der Fahrer zeigte Anzeichen von Drogenkonsum und räumte ein, kurz vor der Fahrt Drogen konsumiert zu haben. Das bestätigte auch ein Drogenvortest. Zudem hatte der 31-Jährige noch ein Döschen mit illegalen Betäubungsmitteln dabei. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Blutprobe und stellten den gestohlenen Roller sowie die Drogen sicher. Wegen Diebstahlsverdacht, illegalen Drogenbesitzes und Fahren unter Drogeneinwirkung laufen jetzt Ermittlungen gegen den Mann.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell