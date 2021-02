Polizei Paderborn

POL-PB: Sportler greift Hausmeister an

Paderborn (ots)

(mb) Nach einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Schulhof der Grundschule an der Arndtstraße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts. Gesucht werden ein unbekannter Sportler sowie Zeugen.

Gegen 13.40 Uhr entdeckte der Hausmeister der Offenen Ganztagsschule einen fremden Mann in Sportkleidung auf den Sportanlagen der Schule. Der Hausmeister sprach den augenscheinlich trainierenden Mann an und bat ihn, das Schulgelände zu verlassen. Da der Sportler der Aufforderung nicht nachkam, verständigte der Hausmeister der Polizei und fotografierte den Fremden. Noch bevor die eingesetzte Streife eintraf, griff der Sportler den Hausmeister an und versuchte, ihm das Handy zu entreißen. Im Gerangel stürzten beide zu Boden. Dem Hausmeister gelang es, sein Handy zu sichern. Der Angreifer ließ von ihm ab, sprang über den Zaun und flüchtete in Richtung Fontanestraße.

Der Tatverdächtige soll etwa 40 Jahre alt und um 180 Zentimeter groß sein. Er hatte eine sportlich durchtrainierte Erscheinung. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Sporthose mit blauem Seitenstreifen, schwarzen Sportschuhen sowie schwarzen fingerlosen Handschuhen und einer hellblauen Mütze mit weißer Schrift.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell