Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Drei Männer verletzen Unbekannten in der Kieler Straße - Polizei fragt nach Hinweisen

Bad Segeberg (ots)

Am 09.10.2020, gegen 16:30 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Gelände der JET-Tankstelle in der Kieler Straße eine Körperverletzung. Drei männliche Täter schlugen mit Gegenständen auf einen ca. 50-60jährigen Mann ein und flüchteten in Richtung Bönningstedt. Auch der Geschädigte selbst hat sich nach dem Tatgeschehen entfernt und sich noch nicht gemeldet. Die Polizei ermittelt nun von Amts wegen gegen Unbekannt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Beschreibung der Täter

- kräftige Statur - ca. 50 Jahre alt - hellbraune Stiefeletten - Jogginghose - gelbes Base-Cap

- schlanke Statur - ca. 25 Jahre alt - kurze dunkelblonde Haare - helle Armbanduhr - dunkelblaue Jeans - weiße Schuhe - Bauchtasche

- kräftige Statur - ca. 35 Jahre alt - kurze schwarze Haare - hellblauer Pullover - dunkle Jacke - weißer Schal - dunkelblaue Jeans

Die Ermittler der Polizei Quickborn bitten unter 04106 / 63 000 um Hinweise von Bürgern, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben. Auch der Geschädigte möge sich bitte melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-0

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

