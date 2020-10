Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop - Einbrüche am Wochenende in der Kirchenstraße

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Freitag (09.10.2020) ist es in der Kirchenstraße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte drangen zwischen 10:30 und 15:55 Uhr in das Gebäude ein und stahlen unter anderem Schmuck und Bargeld.

Eine Zeugin beobachtete gegen 15 Uhr drei Männer im Alter von circa 25 Jahren und einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,85 Metern, die an dem betroffenen Wohnhaus vorbeigingen.

Ob die drei Unbekannten mit der Tat in Verbindung stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen des Sachgebiets 4 der Kriminalinspektion Pinneberg.

Am Samstag (10.10.2020) kam es ebenfalls in der Kirchstraße zu einem Einbruchsversuch.

Zwischen 16:30 und 19:40 Uhr hebelten Unbekannte vergeblich an der Hauseingangstür eines Zweifamilienhauses, gelangten allerdings nicht in das Wohnhaus.

Beamte des Polizeireviers Elmshorn nahmen die Einbrüche auf und veranlassten die Spurensicherung.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen liefern können.

Etwaige Beobachtungen bitten die Ermittler unter 04101 202-0 mitzuteilen.

