Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210104 - 0014 Frankfurt-Griesheim: Zwei brennende Pkw

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Am Sonntagmorgen gegen 2:15 Uhr kam es im Bingelsweg zum Brand zweier Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand.

Zeugen waren auf die Flammen an einem geparkten Dacia Sandero aufmerksam geworden und riefen die Feuerwehr. Der Pkw geriet in Vollbrand, wobei die Flammen auf einen danebenstehenden Opel übergriffen. Dieser wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Darüber hinaus war durch die starke Hitzeeinwirkung an einem dicht angrenzenden Mehrfamilienhaus ebenfalls ein Sachschaden an einem Rollladen entstanden.

Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von einer Brandstiftung aus.

