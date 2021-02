Polizei Paderborn

POL-PB: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

33100 Paderborn (ots)

Freitag, 05.02.2021, 23:00h

33100 Paderborn, Südring

Am Freitagabend befuhr ein 21-jähriger Mann aus Salzkotten mit seinem BMW den Südring in Paderborn. Nach Zeugenaussagen soll er sich mit einem weiteren 21-jährigen Mann aus Salzkotten-Niederntudorf und dessen BMW ein Fahrzeugrennen bis Salzkotten geliefert haben. Demnach hätten sich beide Fahrzeuge abwechselnd mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die beiden Pkw konnten durch die Polizei in Salzkotten angehalten werden. Es wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell