Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Polizei geht gegen die "Autoposerszene" vor (27.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Durch hupende und herumfahrende Autos in ihrer Nachtruhe gestört gefühlt hat sich eine Anwohnerin der Milanstraße am Samstagabend gegen 23 Uhr. Rund 80 bis 100 Autofahrer trafen sich auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses und Lebensmitteldiscounters, was für entsprechenden Lärm sorgte. Eine Anwohnerin verständigte deshalb die Polizei. Die der sogenannten "Poserszene" zuzuordnenden Autobesitzer empfingen die Beamten mit einem Hupkonzert und verursachten weiteren Lärm, indem sie die Motoren ihrer Autos hochdrehten. Andere Teilnehmer fuhren provozierend mit ihren, meist leistungsstarken, Autos und durchdrehenden Reifen über den Parkplatz. Anschließend gestalteten sie einen spontanen Autokorso durch die Doppelstadt und versuchten, ein "Katz-und Maus Spiel" mit der Polizei zu treiben, bevor sie sich gegen 0.30 Uhr erneut auf einem Parkplatz beim Kneippbad in Villingen versammelten. Die Polizei ermittelte eine Vielzahl von Verstößen, die in entsprechenden Anzeigen an die Bußgeldstelle resultieren. Da es aus einer größeren Personengruppe heraus zu verbalen Beschimpfungen gegen die Ordnungshüter kam, wird auch wegen Beamtenbeleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell