Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schlatt unter Krähen, Landkreis Konstanz) Baumhaus in einem Gartengrundstück beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (28.02.2021)

Schlatt unter Krähen, Landkreis Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des Sonntags, etwa in der Zeit zwischen 06 Uhr und 10 Uhr, ein selbst gebautes Baumhaus in einem Gartengrundstück am Ende der Straße "Am Bühl" beschädigt, indem sie es vom Baum weggerissen haben. Hinweise zu der unsinnigen Tat werden an den Polizeiposten Steißlingen (07738 97014) erbeten.

