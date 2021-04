Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: weitere Putzmaschine gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein möglicher Zusammenhang könnte zwischen einem Diebstahl einer Putzmaschine im Elisabeth-Denis-Weg in Maichingen und einem gleichgelagerten Fall in Darmsheim (wir berichteten am Donnerstag) bestehen. Die unbekannten Täter betraten den Rohbau in Maichingen zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 07.30 Uhr und stahlen die Putzmaschine. Es handelt sich um eine Maschine des gleichen Typs wie in Darmsheim. Der Wert dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, entgegen.

