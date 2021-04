Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 08.00 Uhr in der Ottmarsheimer Straße in Hessigheim zu einem Unfall zwischen einem Ford Focus und einem Ford Transit, bei dem eine 60-Jährige leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Hessigheim unterwegs, als der vorausfahrende 24 Jahre alte Transit-Fahrer auf Höhe der Straße "Im Fetzer" vermutlich wenden wollte. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen soll der 24-Jährige den Blinker zwar nach rechts gesetzt haben, sei dann jedoch nach links in Richtung eines Feldwegs abgebogen. Als die 60-Jährige das nach rechts blinkende Fahrzeug überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Ford. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

