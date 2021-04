Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Putzmaschine gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Aus einem Rohbau in der Olgastraße in Darmsheim stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch 16.30 Uhr und Donnerstag 06.45 Uhr eine Putzmaschine im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Die Maschine war mit einer soliden Kette vor Diebstahl gesichert. Die Diebe trennte diese jedoch durch, um so die Putzmaschine entwenden zu können. Aufgrund der Größe des Diebesguts dürften die Täter einen Transporter oder ähnliches Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell