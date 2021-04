Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich im Kreuzungsbereich der Döffinger Straße und der Widdumstraße bei Sindelfingen-Darmsheim ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstand. Eine 39 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr die Döffinger Straße in Richtung Sindelfingen, während eine 61 Jahre alte Frau auf der Widdumstraße in Richtung Maichingen unterwegs war. Mutmaßlich übersah die 39-Jährige das für sie geltende Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen ihrem PKW und dem Smart der 61-Jährigen kam. Diese erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese sich zu melden.

