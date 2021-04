Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sehrsheim: Stein gegen Fensterscheibe geworfen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hatte vermutlich aus einem nahen Gleisbett einen Stein genommen und am Mittwoch gegen 21:30 Uhr gegen die Fensterscheibe eines Hauses in der Straße "Am Bahnhof" in Sersheim geworfen. Der Sachschaden an dem doppelverglasten Fenster, bei dem beide Scheiben beschädigt wurden, beträgt etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941 0 entgegen.

