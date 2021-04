Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unbekannte bewerfen Anwohner mit Steinen

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, ermittelt derzeit gegen drei bislang unbekannte Täter, die am Mittwoch gegen 16.30 Uhr Anwohner der Stuttgarter Straße in Maichingen mit Steinen bewarfen. Die Geschädigten saßen auf ihrer Terrasse. Das dazugehörige Haus befindet sich am Ende der Stuttgarter Straße im Bereich der Überführung der Bahnlinie kurz vor der S-Bahnhaltestelle Maichingen-Nord. Die Unbekannten, es dürfte sich um drei Jugendliche gehandelt haben, kletterten auf eine Garage, die sich auf der gegenüberliegenden Seite im Mäuerlesweg befindet. Von dort aus warfen sie Steinen in Richtung des Einfamilienhauses. Ein Stein landete auf der Terrasse neben einer 67 Jahre alten Frau. Zwei weitere flogen bis in den Garten. Die Geschädigten bemerkten hierauf die drei Personen auf dem Garagendach, welche die Flucht ergriffen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

