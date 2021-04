Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 12.00 Uhr und Mittwoch 17.30 Uhr kam es in der Poststraße in Eltingen zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Audi, der in einer Parkbucht parallel der Fahrbahn stand. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch davon. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell