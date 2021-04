Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Betrieb

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Mittwoch 06.40 Uhr in einen Betrieb in der Straße "Im Letten" in Ehningen ein. Zunächst versuchte der Einbrecher ein Fenster, das zu einem Büro führt, aufzuhebeln. Nachdem ihm dies jedoch nicht gelang, warf er die Scheibe mit einem Stein ein und verschaffte sich so Zutritt in das Büro. Nach derzeitige Erkenntnisse fiel dem Unbekannten nichts Stehlenswertes in die Hände und er machte sich ohne Beute wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

