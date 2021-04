Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Falsche Polizeibeamte gelangen an mehrere tausend Euro

Ludwigsburg (ots)

Mit der allseits bekannten Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" gelangten bislang unbekannte Täter am Dienstag in der Stadtmitte Kornwestheims an die Ersparnisse einer 80-jährigen Kornwestheimerin.

Das Ganze nahm gegen 10:00 Uhr seinen Anfang, als die Betrüger bei der Seniorin anriefen, sich als Polizisten ausgaben und eine Straftat vortäuschten. So hätten angebliche Täter eine Frau überfallen und in einem Rucksack wäre ein Zettel mit dem Namen der Seniorin aufgefunden worden. Weiter würden die Räuber mit der Bank zusammenarbeiten und Falschgeld in Umlauf bringen. Hierzu müsse man das Geld auf seine Echtheit überprüfen.

Gegen Mittag begab sich die 80-Jährige dann zu ihrer Bank und hob mehrere tausend Euro ab. Ein Bankangestellter hatte die Dame noch auf die Betrugsmasche angesprochen, allerdings gab sie vor, das Geld für einen Autokauf zu benötigen. Man hatte sie ja darauf hingewiesen, dass die Bank mit den Tätern kooperiere.

Im weiteren Verlauf erschien gegen 16:00 Uhr ein junger Mann und holte das Geld ab. Danach erfolgte ein Anruf der angeblichen Staatsanwaltschaft. In diesem Telefonat dankten die Betrüger der 80-Jährigen für die Zusammenarbeit und teilten weiter mit, dass die erfundenen Täter gefasst wurden. Eine Rückgabe des Geldes wurde für Mittwochmorgen angekündigt, was aber natürlich nicht erfolgte.

Der Geldabholer wurde wie folgte beschrieben: Männlich, jung, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Figur, rot-karierte Jacke, Baseballkappe.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Vor dem Hintergrund eines erneut erfolgreichen Betruges warnt die Polizei wiederholt eindringlich davor, Fremden am Telefonat persönliche oder Bankdaten zu verraten. Echte Polizeibeamte fordern niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen.

Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell