Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 58-Jähriger leistet bei Personenkontrolle Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Dienstagnachmittag am Busbahnhof in Sindelfingen eingesetzt, nachdem sich ein 58 Jahre alter Mann einer Personenkontrolle zu widersetzen versucht hatte. Zwei Beamten des Polizeireviers Sindelfingen waren gegen 16.20 Uhr drei Männer im Bereich der Fahrradständer aufgefallen, die gegen die derzeit geltende Corona-Verordnung verstießen. Sie hielten keinen Abstand zueinander und trugen auch keine Mund-Nase-Bedeckung. Hierauf wurden sie von den Beamten angesprochen. Während zwei der Männer sich auf Aufforderung auswiesen, begann der 58-Jährige mit den Polizisten zu diskutieren. Darüber hinaus weigerte er sich seinen Ausweis, den er laut eigenen Angaben mitführte, auszuhändigen. Seine Aggression gegenüber den Polizisten steigerte sich weiter, so dass er einen Beamten beleidigte und immer lauter herumschrie. Hierbei wurde der beleidigte Beamte auch im Gesicht von Speichel des 58-Järhigen getroffen. Die Situation weckte die Aufmerksamkeit weiterer Passanten und einige begannen mit ihren Handys zu filmen. Um die Maßnahme durchsetzen zu können, wurden weitere Streifenwagenbesatzungen hinzugezogen. Der 58-Jährige musste letztlich auf die Motorhaube des Streifenwagens abgelegt werden, da er freiwillig nicht an der Kontrolle mitwirkte. Ihm mussten Handschließen angelegt werden, wogegen er sich vehement wehrte. Letztlich wurde er, unter beamtenfeindlichen Zurufen umstehender Personen, zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Dort führte er eine Atemalkoholkontrolle durch, deren Ergebnis positiv verlief. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 58-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, fahrlässige Körperverletzung und Beleidigung rechnen. Drei Personen, die gefilmt hatten, wurden ebenfalls kontrolliert und löschten die Aufnahmen freiwillig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell