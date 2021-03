Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für die Bereiche Cloppenburg und Löningen vom 13./14. März 2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am Samstag, 13.März 2021, wurde um 14:35 Uhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel auf der Varrelbuscher Straße in Garrel kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zum wiederholten Male ohne erforderliche Fahrerlaubnis gefahren ist. Seine 48-jährige Frau, die Halterin des Pkw ist, saß auf dem Beifahrersitz und duldete zum wiederholten Male die Fahrt ihres Mannes. Gegen das Ehepaar wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am Freitag, 12. März 2021, wurde um 11:00 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen auf der Böener Straße in Löningen kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am Samstag, 13.März 2021, wurde um 13:15 Uhr eine 17-jähriger KKR-Fahrerin auf der Linderner Straße in Löningen kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Löningerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurde festgestellt, dass das KKR nicht versichert ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am Samstag, 13.März 2021, wurde um 19:07 Uhr ein 34-jähriger Cloppenburger mit seinem E-Scooter auf der Orffstraße in Cloppenburg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Cloppenburger das Fahrzeug unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt hat (AAK 1,16 Promille). Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem wurde das Elektrokleinstfahrzeug ohne erforderlichen Versicherungsschutz geführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 13.März 2021, wurde in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:30 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Ford Mondeo auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes (Edeka) in Cloppenburg, Pingel- Anton, durch ein aus-/einparkendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht -

Am Samstag, 13.März 2021, wurde in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Opel Insignia auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes (Action-Markt) in der Emsteker Straße 67 in Cloppenburg durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht -

Am Freitag / Samstag, 12./ 13.März 2021, wurde in der Zeit von 18:15 Uhr bis 10:15 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Ford Transit in der Schillerstraße in Cloppenburg, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell