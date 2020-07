Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrügerische Obstverkäufer unterwegs, weitere Zeugen gesucht

Einöllen (ots)

Bei Unfallaufnahme Betrügereien aufgedeckt. Im Rahmen der Aufnahme am Mittwochabend wurde bekannt, dass ein Unfallbeteiligter zusammen mit einem Komplizen Obst und Gemüse ohne erforderliche Reisegewerbekarte verkauft hatte. Hierbei wurden erheblich überhöhte Preise gefordert. Von den Verkäufern wurden die Personalien festgestellt. Sie führten erhebliche Mengen an Bargeld mit, welches sichergestellt wurde. Von Seiten der Polizei wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Beide Beschuldigte sind schon wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion in Lauterecken weitere Zeugen und mögliche Geschädigte. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



