Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: versuchter Einbruch in eine Scheune

Ulmet (ots)

Erfolglose Aufbruchsversuche an einer Scheune. Am Mittwoch, den 08.07.2020 im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr versuchten sich unbekannte Täter in der Zweibrücker Straße vergeblich Zutritt zu einer Scheune zu verschaffen. Es entstand an den Schlössern ein Schaden von ca. 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Tel.: 06381-919/0 bzw. per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

