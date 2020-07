Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher kommen über das Dach

Landstuhl (ots)

Einbrecher gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag mittels einer Leiter auf das Dach des Vodafone-Ladens in der Bahnstraße. Dort schnitten sie das Blechdach so auf, dass sie in das Ladengeschäft eindringen konnten. Es wurden mehrere Handys entwendet.|pilan

