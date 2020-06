Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall durch Insekt im Fahrzeug

Ruppertsberg (ots)

Am Freitag, den 26.06.2020, befuhr gegen 15:15 Uhr eine 84-Jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Personenkraftwagen die Straße Im Schloßgarten in Ruppertsberg. Durch das geöffnete Fenster flog ein Insekt in das Fahrzeug. Dieses lenkte die Fahrzeugführerin derart ab, dass sie nach links von der Fahrbahn abkam und eine Straßenlaterne, sowie eine Grundstücksmauer beschädigte. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall war der PKW nicht mehr fahrbereit. Aktuell wird ein Gesamtschaden in Höhe von 8000EUR angenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Meckenheimer Straße 10

67454 Haßloch



Telefon: 06324-9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell