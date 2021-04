Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Einbrecher auf Betriebsgelände unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 18.00 Uhr und Dienstag 18.00 Uhr trieb sich ein noch unbekannter Täter auf dem Gelände eines Gartenbaubetriebs in der Straße "Sommerfeld" in Hildrizhausen herum. Der Unbekannte betrat mehrere Hütten, Schuppen und Ställe. In einem Fall brach er eine Tür auch auf. Nach bisherigem Kenntnisstand fiel ihm keine Beute in die Hände. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell