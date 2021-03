Polizei Essen

POL-E: Essen: 36-Jähriger von hinten überfallen und Geldbörse geraubt - mutmaßlicher Räuber flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtmitte: Am Montagvormittag (15. März) raubte ein unbekannter Mann dem 36-Jährigen die Geldbörse samt Dokumente und Wertgegenstände aus der Bauchtasche. Gegen 10:30 Uhr war der 36-Jährige auf der Selmastraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und telefonierte. Da er zuvor sein Mobiltelefon aus der Bauchtasche nahm, war diese vermutlich leicht geöffnet. Plötzlich griff ihn jemand von hinten an, schlug ihm von hinten in den Bauch, griff anschließend gezielt in die Bauchtasche und rannte mit der sich darin befindlichen Geldbörse davon. Der mutmaßliche Räuber flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Er ist zirka 185cm groß, trug eine dunkle Jeans und ein dunkles Oberteil mit Kapuze. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell