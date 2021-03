Polizei Essen

POL-E: Essen: Junge Autofahrer rasant auf Essens Straßen unterwegs - Polizei stoppt hochmotorisierte Fahrzeuge - Zahlreiche Sicherstellungen

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete: Am vergangenen Wochenende waren junge Autofahrer oftmals rücksichtslos, zu schnell und teilweise gefährlich auf Essens Straßen unterwegs. Polizei stoppt und kontrolliert drei hochmotorisierte Fahrzeuge und verfasst Strafanzeigen. Am Samstagabend (13. März) gegen 23:15 Uhr erwischte eine Streifenwagenbesatzung eine 21-jährige deutsche Fahrzeugführerin, wie sie auf der Thyssenkrupp Allee mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Außerdem wechselte sie mit dem grauen Honda Civic (Type R) mehrmals die Fahrstreifen, wodurch sie teilweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Vor einer rot zeigenden Ampel musste die 21-Jährige derart stark abbremsen, dass die Sicherheitssysteme bereits griffen. Beinahe zeitgleich fiel zivilen Polizeibeamten auf der Rüttenscheider Straße, Ecke Martinstraße ein grüner 3er BMW Coupé auf. Der 27 Jahre alte bulgarische Fahrzeugführer duellierte sich vermutlich mit einem anderen Fahrzeug und beschleunigte deshalb sein Auto mehrmals massiv, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete sogar "rote" Lichtzeichenanlagen. Der Fahrer, seine Beifahrerin sowie das Auto wurden durch die Polizisten kontrolliert. In derselben Nacht (14. März) gegen 00:20 Uhr landete ein 19-jähriger Deutscher auf dem Berthold-Beitz-Boulevard/Quartiersbogen ebenfalls in einer Polizeikontrolle. Zuvor nahmen die Beamten bereits laute, hochdrehende Motorengeräusche wahr. Kurz darauf stellten sie einen weißen BMW 530D GT fest, der deutlich zu schnell und mit geringen Abständen über den Berthold-Beitz-Boulevard fuhr und sich mit einem weiteren Fahrzeug, einer blaue BMW-Limousine, durch die schnelle Geschwindigkeit womöglich zu messen schien. Die blaue Limousine konnte einer Kontrolle entkommen, doch die Fahrt des 19-Jährigen endete hier. Von allen jungen Autofahrern wurden der Führerschein sowie das Fahrzeug sichergestellt. Sie alle erhalten u.a. Strafanzeigen wegen dem Verdacht der Teilnahme an nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen sowie ein Bericht an das Straßenverkehrsamt. Ein solches Verhalten ist weder cool noch lustig, sondern unheimlich gefährlich. Einige unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden oder werden durch solch ein Fahrverhalten massiv gefährdet. Vor allem junge Autofahrer verlieren schneller die Kontrolle über die teilweise hochmotorisierten Fahrzeuge, können durch einen Unfall sich selbst, andere Auto-/Mitfahrer oder Fußgänger schwer, wenn nicht sogar lebensgefährlich verletzen. Lassen Sie sich im Straßenverkehr von provozierenden Autofahrern nicht anstacheln, bleiben Sie ruhig und konzentriert und vor allem - Halten Sie sich an die Verkehrsregeln! Zeugen, denen diese oder andere Fahrzeuge aufgefallen sind, die sich mit rücksichtslosem und gefährlichem Fahrverhalten auf Essens Straßen bewegen, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 zu melden. /JH

