Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lkw-Fahrer streift Verkehrszeichen und fährt weiter

Gronau (ots)

Beim Abbiegen umgeknickt hat ein Lkw-Fahrer am Dienstag ein Verkehrszeichen in Gronau. Das auf dem Gehweg der Steinstraße am Kreisverkehr Losser Straße / Steinstraße stehende "Vorfahrt gewähren"-Schild streifte der Flüchtige gegen 18.40 Uhr mit einer weißen Zugmaschine mit Sattelauflieger. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

