Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher

Stadtlohn - Verursacher flüchtet

Unfallort unklar

Gescher / Stadtlohn (ots)

Fest steht, einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter an einem weißen VW angerichtet. Der Unfallort sowie die -zeit sind jedoch unklar. Am Donnerstag vergangener Woche zwischen 08.00 und 18.30 Uhr stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Stadtlohner Straße in Gescher. So auch am Freitag im gleichen Zeitraum. Von Freitagabend bis Sonntag, 16.00 Uhr, war der Wagen an der Eschstraße in Stadtlohn geparkt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell